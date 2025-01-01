Auraiya News: स्टीयरिंग फेल होने से खड्ड में गिरी रिकवरी वैन, चालक बचा

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इटावा निवासी चालक कृष्णा ने बताया कि सहायल थाना क्षेत्र के गांव पुरवा क्षमा में एक टोयोटा कार खराब थी। वह रिकवरी वैन लेकर उसी कार को लेने के लिए पुरवा क्षमा गांव जा रहा था। जैसे ही गाड़ी पुरवा बक्सा मेन रोड पर पहुंची, अचानक स्टीयरिंग फेल हो गई और वैन अनियंत्रित होकर सीधे खड्ड में पलट गई। इस दौरान आसपास कोई दूसरा वाहन नहीं था, इससे हादसा टल गया। वहीं, हादसे में चालक कोई चोट न आने से वह बच गया।आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, किसी तरह चालक को वाहन की केबिन से सुरक्षित बाहर निकाला। थाना प्रभारी निरीक्षक रमेश सिंह ने बताया कि हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है। वाहन को मौके से हटवा दिया गया है।