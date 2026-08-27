Auraiya News: बारिश ने दुकानदारों की बढ़ाई चिंता

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दुकानदारों ने पर्व के लिए पर्याप्त माल का स्टॉक कर रखा था, लेकिन ग्राहक कम आने से उनकी चिंता बढ़ गई है। राखी दुकानदार राजीव गुप्ता और धीरेंद्र त्रिवेदी ने बताया कि बारिश के चलते ग्रामीण ग्राहक बाजार नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन में अब सिर्फ एक दिन बचा है और दुकानदारी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही है।साड़ी व्यापारी शशिकांत भदौरिया, मुनव्वर सिद्दीकी और शिवम गुप्ता ने भी यही बात दोहराई। उन्होंने बताया कि हर साल इस समय बहन-बेटियों के लिए साड़ी व सूट की अच्छी खरीदारी होती थी। लेकिन इस बार बारिश के कारण ग्राहकों की संख्या बहुत कम है। बाजार में कई दुकानदार ग्राहकों का इंतजार करते दिखे।