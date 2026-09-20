Auraiya News: बुढ़वा मंगल पर शहर के हनुमान मंदिरों में तैयारियां तेज, सजेगी भव्य झांकी

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इंडियन ऑयल चौकी के समीप स्थित श्रीवीर विजय हनुमान मंदिर में हनुमान सेवा समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे हैं। मंदिर में रंगाई-पुताई के साथ साफ-सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। समिति के सदस्यों ने बताया कि सोमवार को मंदिर में अखंड रामायण का पाठ शुरू किया जाएगा। इसका समापन मंगलवार को बुढ़वा मंगल के दिन होगा।इसके पश्चात विशाल प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। इसी क्रम में गढ़ैया मुहाल स्थित श्री संकट हरण मंदिर में भी पर्व को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर कमेटी के शिवम सक्सेना, देवाशीष, जलज, रवि एवं आकाश व्यवस्थाओं की कमान संभाले हुए हैं। यहां दो दिनों तक भव्य झांकी सजाई जाएगी जिसे आकार देने के लिए विशेष रूप से झांसी और आगरा के कारीगर दिन-रात जुटे हुए हैं।समिति पदाधिकारियों के मुताबिक बुधवार को यहां एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लेडीज मार्केट स्थित संकट मोचन मंदिर में भी बुढ़वा मंगल को लेकर झांकी की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है।दर्शन के लिए उमड़ने वाली भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता और विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा शहर के विभिन्न हनुमान मंदिरों में भी बुढ़वा मंगल के पावन अवसर पर आकर्षक झांकियां सजाई जाएंगी।