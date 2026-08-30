Auraiya News: सिटी में आजो

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पौधरोपण: शहर के तिलक नगर स्थित पुराने नुमाइश मैदान में विचित्र पहल का पौधरोपण अभियान सुबह 10 बजे से।



यज्ञ: शहर के दिबियापुर रोड स्थित आर्यसमाज मंदिर में यज्ञ का आयोजन सुबह 10 बजे से।

पीडीए बैठक : सदर विधानसभा क्षेत्र के गांव अस्ता में बैठक दोपहर 3 बजे से।



दंगल : सदर ब्लॉक के गांव क्योटरा में दंगल व मेले का आयोजन दोपहर 3 बजे से।

बैठक : अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुमंत गुप्ता गोपाल वाटिका में शाम 5 बजे से।



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मोबाइल नंबर : 9528031731

प्रतियोगिताएं : बिधूना स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद मेमोरियल खेल के तहत तीन दिवसीय प्रतियोगिताओं का आयोजन सुबह 10 बजे से।