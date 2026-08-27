Auraiya News: सिटी में आज

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औरैया के सत्ती तालाब के पास रक्षाबंधन पर मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से।



प्रतियोगिताएं : बिधूना स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद मेमोरियल तीन दिवसीय प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।



पौधरोपण : विचित्र पहल की ओर से पढ़ीन दरवाजा में पौधरोपण अभियान सुबह 10 बजे से।

पीडीए पंचायत : सदर विधानसभा के ग्राम क्योटरा में पीडीए पंचायत दोपहर 2 बजे से।



मोबाइल नंबर : 9528031731

मेला : जालौन रोड स्थित देवकली मंदिर पर मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से।