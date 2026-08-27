Auraiya News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Thu, 27 Aug 2026 11:48 PM IST
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मेला : जालौन रोड स्थित देवकली मंदिर पर मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से।
औरैया के सत्ती तालाब के पास रक्षाबंधन पर मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से।
प्रतियोगिताएं : बिधूना स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद मेमोरियल तीन दिवसीय प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
पौधरोपण : विचित्र पहल की ओर से पढ़ीन दरवाजा में पौधरोपण अभियान सुबह 10 बजे से।
पीडीए पंचायत : सदर विधानसभा के ग्राम क्योटरा में पीडीए पंचायत दोपहर 2 बजे से।
मोबाइल नंबर : 9528031731
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औरैया के सत्ती तालाब के पास रक्षाबंधन पर मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से।
प्रतियोगिताएं : बिधूना स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद मेमोरियल तीन दिवसीय प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
पौधरोपण : विचित्र पहल की ओर से पढ़ीन दरवाजा में पौधरोपण अभियान सुबह 10 बजे से।
पीडीए पंचायत : सदर विधानसभा के ग्राम क्योटरा में पीडीए पंचायत दोपहर 2 बजे से।
मोबाइल नंबर : 9528031731