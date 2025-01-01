Auraiya News: लड्डू गोपाल के परिधान और झूलों की बढ़ी मांग

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इस बार बाजार में लड्डू गोपाल के लिए एक से बढ़कर एक फैंसी और गोटा-पत्ती वर्क वाली पोशाकें उतारी गई हैं। रेशमी, मखमल और जरदोजी के काम वाली पोशाकों की सबसे ज्यादा मांग है। इसके अलावा बच्चों को कान्हा का रूप देने के लिए मोरपंख वाले मुकुट, पीतांबरी वस्त्र और छोटी-छोटी बांसुरियों की बिक्री भी बढ़ रही है। जन्माष्टमी को लेकर व्यापारियों के चेहरे खिले हैं और आने वाले दो-तीन दिनों में खरीदारी के और जोर पकड़ने की संभावना है।जन्माष्टमी की खरीदारी गति पकड़ चुकी है। इस बार जन्माष्टमी से काफी पहले ही मथुरा और वृंदावन से विशेष फैंसी कलेक्शन मंगा लिया था। पिछले साल की तुलना में इस बार बाजार में बिक्री काफी बेहतर रहने की उम्मीद है।- राहुल, व्यापारीबाजार में विशेषकर भगवान के लकड़ी और पीतल के झूलों और सुंदर मूर्तियों की अधिक मांग है। फैंसी पोशाकों से लेकर मुकुट तक, हर रेंज और वैरायटी उपलब्ध कराई गई है, इससे व्यापार में उछाल देखने को मिल रहा है।- देव विश्नोई, व्यापारी