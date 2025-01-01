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Auraiya News: कानपुर रूट रहा सबसे व्यस्त, 45 हजार से अधिक महिलाओं ने किया निशुल्क सफर

Tue, 01 Sep 2026 12:02 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Tue, 01 Sep 2026 12:02 AM IST
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The Kanpur route remained the busiest; over 45,000 women traveled for free.
शहर में बस से होकर जाती सवारियां। संवाद
औरैया। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर शासन की ओर से महिलाओं को दिया गया मुफ्त बस यात्रा का उपहार सफल साबित हुआ। त्योहार के दौरान अपनों से मिलने और भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं रोडवेज बसों में सफर करने निकलीं। तीन दिनों की इस विशेष अवधि में कुल 45,823 महिलाओं ने निशुल्क यात्रा की। इस दौरान सबसे अधिक गहमागहमी कानपुर रूट पर देखने को मिली जहां सबसे ज्यादा महिला यात्रियों ने सफर किया।
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परिवहन निगम की ओर से महिलाओं और उनके सहयात्रियों के लिए 27 अगस्त की सुबह छह बजे से 29 अगस्त की रात 12 बजे तक निशुल्क सफर की व्यवस्था की गई थी। इस अवधि में बस अड्डों और प्रमुख मार्गों पर महिला यात्रियों की भारी भीड़ दिखाई दी। एआरएम अर्पणा मीनाक्षी ने बताया कि तीन दिवसीय निशुल्क यात्रा अभियान के तहत 27 अगस्त को सुविधा शुरू होने के पहले दिन 2,402 महिलाओं ने बसों में सफर किया। 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन यह संख्या बढ़कर 25,409 तक पहुंच गई।
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जबकि 29 अगस्त अंतिम दिन भी यात्रियों का उत्साह बना रहा और 18,012 महिलाओं ने मुफ्त यात्रा का लाभ उठाया। बताया कि इस दौरान सबसे अधिक दबाव और व्यस्तता कानपुर की ओर जाने वाले रूट पर रही। हालांकि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अन्य सभी मार्गों पर भी अतिरिक्त सतर्कता के साथ बसों का संचालन किया गया। इससे महिलाओं को अपनी मंजिल तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो।
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