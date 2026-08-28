Auraiya News: वर्चस्व की जंग में बाइक सवार ने युवक पर तमंचा ताना, झोंका फायर

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चर्चित गिरोह 8055 का सरगना आवास-विकास निवासी कपिल उर्फ गोलू दुबे शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे अपनी बहन को रोडवेज बस स्टैंड छोड़ने गया था। इसी दौरान शहर के मोहल्ला गोविंद नगर निवासी हर्षित यादव अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और गोलू पर तमंचा तान दिया। गोलू ने फुर्ती दिखाते हुए युवक के हाथ में धक्का मारा तो गोली हवा में चल गई।घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले आई। पुलिस की प्राथमिक जांच में वारदात के पीछे दोनों गुटों की रंजिश और वर्चस्व का विवाद बताया जा रहा है। पीड़ित युवक की तहरीर पर पुलिस ने हर्षित यादव, अनमोल तिवारी, राघव शुक्ला, आलोक, शिवम राजपूत, अनिकेत ठाकुर व दो अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।काफी समय से पीछा कर रहा था आरोपीगोलू के अनुसार, आरोपी अपने साथियों के साथ बाइक से काफी समय से उसका पीछा कर रहे थे। सुभाष चौक के पास मौके मिलते ही आरोपी ने फायर झोंक दिया। पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है।पीड़ित व आरोपी पर दर्ज हैं मामलेपुलिस के अनुसार, पकड़े गए आरोपी हर्षित यादव के खिलाफ कोतवाली समेत अन्य थानों में पांच गंभीर मामले दर्ज हैं। वहीं, 8055 गैंग का सरगना गोलू का आपराधिक इतिहास है। सरगना और उनके सदस्य अपने वाहनों पर बॉस लिखाकर रौब झाड़ते थे। एक साल पहले गांव क्योटरा में तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान गोलू दुबे ने प्रधान पति अखिलेश पर जानलेवा हमला कर दिया था। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ 12 गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। गोलू कोतवाली के टॉप 10 अपराधियों में शामिल है।घटना के बाद तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। गोली चलाने वाले आरोपी को मौके से ही पकड़ लिया गया है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर टीम लगी है। जल्द उनको भी पकड़ लिया जाएगा।-अभिषेक भारती, एसपी