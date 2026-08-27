Auraiya News: रक्षाबंधन पर ट्रेनों में उमड़ी भारी भीड़, सितंबर-अक्तूबर तक आरक्षण फुल

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आरक्षण काउंटर से मिली जानकारी के अनुसार, गोमती एक्सप्रेस में 3 सितंबर तक स्लीपर क्लास और 8 सितंबर तक एसी क्लास फुल है। नेताजी एक्सप्रेस में 20 सितंबर तक, महानंदा एक्सप्रेस में 15 सितंबर तक सीटें आरक्षित हैं। ऊंचाहार एक्सप्रेस में 22 सितंबर तक और अवध एक्सप्रेस में 25 अक्तूबर तक सभी सीटें भर चुकी हैं। भीड़ के दबाव और सावन स्पेशल ट्रेनों के संचालन के कारण कई ट्रेनें देरी से चलीं। कानपुर जाने वाली नेताजी एक्सप्रेस फफूंद स्टेशन पर सवा घंटे देरी से पहुंची। महानंदा एक्सप्रेस और कानपुर पैसेंजर भी डेढ़ घंटे की देरी से स्टेशन पर पहुंचीं।अछल्दा रेलवे स्टेशन पर कानपुर-इटावा पैसेंजर ट्रेन 1 घंटा 20 मिनट की देरी से पहुंची। इटावा-कानपुर मेमू भी 22 मिनट देरी से आई, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। त्योहार के कारण ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ थी, कई यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करनी पड़ी। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। यात्रियों ने अछल्दा में स्पेशल ट्रेनों का ठहराव न होने पर नाराजगी जताई।