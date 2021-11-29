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Auraiya News: किराना दुकानदार को लाठी-डंडों से पीटने में सात पर प्राथमिकी

Mon, 05 Oct 2026 12:13 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:13 AM IST
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FIR registered against seven individuals for beating a grocery shopkeeper with sticks and clubs.
औरैया। सहायल थाना क्षेत्र के असू गांव में रंजिश में युवक को दुकान से घसीटकर घर में बंदकर पीटा। इस दौरान तमंचे से फायर करने का भी आरोप है। पुलिस ने सात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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असू निवासी सुशील कुमार ने बताया कि 30 सितंबर की रात करीब 9:30 बजे वह संदीप किराना स्टोर पर कोल्ड ड्रिंक लेने गए थे। पूर्व में हुए विवाद के कारण कुछ लोगों से उनकी रंजिश चल रही थी। इसी खुन्नस में धीर सिंह उर्फ सिंटू, संतोष कुमार उर्फ मोनू, रुद्र प्रताप उर्फ बब्बू, प्रदीप कुमार उर्फ शीलू, सौरभ सिंह, संजीव कुमार और धीरू सिंह दुकान पर पहुंचे। उन्होंने गाली-गलौज शुरू कर दी और विरोध करने पर सुशील को पीटना शुरू कर दिया। एक आरोपी ने तमंचा निकालकर फायरिंग भी की।
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जान बचाने के लिए सुशील पास के संदीप के घर में घुस गए, लेकिन आरोपियों ने उन्हें घर से घसीट लिया और बाहर लाकर बुरी तरह पीटा। इससे सुशील गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना प्रभारी निरीक्षक रमेश सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उन्होंने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया।
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