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Auraiya News: नाला के कीचड़ में मिला सुरक्षा कर्मी का शव

Mon, 05 Oct 2026 12:07 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:07 AM IST
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Security guard's body found in drain sludge.
अयाना। थानाक्षेत्र के रहटौली अड्डा के पास रविवार दोपहर नाले के कीचड़ में एक सुरक्षा गार्ड का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव के पास ही मोबाइल और चप्पल भी पड़ा मिला। परिजन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
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रहटौली निवासी विनय गुर्जर ने बताया कि उसका छोटा भाई अर्पित उर्फ छोटू (18) पुत्र देवेंद्र सिंह उर्फ गुलु हरियाणा में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता था। वह करीब 14 दिन पहले छुट्टी लेकर घर आया था। शनिवार सुबह करीब 11 बजे अर्पित घर से खेत में खड़ी बाजरे की फसल देखने जाने की बात कहकर निकला था।
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विनय ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब डेढ़ बजे वह मवेशियों को पानी पिलाने के लिए रहटौली अड्डा के पास नाले पर पहुंचा। वहां नाले की कीचड़ में भाई का शव देखकर वह स्तब्ध रह गया। पास में ही अर्पित का मोबाइल और चप्पल भी पड़ी थी। उसने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही मां सीतेश, भाई आर्यन, विनय, रिषभ समेत अन्य परिजन रोते-बिलखते घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी निरीक्षक जय प्रकाश पाल ने बताया कि मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर मामले में कार्रवाई की जाएगी।
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