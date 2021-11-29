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Auraiya News: मां का हत्यारोपी बेटा आठ दिन बाद गिरफ्तार

Mon, 05 Oct 2026 12:09 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:09 AM IST
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Son accused of murdering mother arrested after eight days
औरैया। गांव मलकपुर में 70 वर्षीय श्री देवी की हत्या का आरोपी कोई और नहीं, बल्कि उनका बड़ा बेटा बलवान निकला। आरोप है कि शराब पीने के लिए रुपये न देने पर नशे में धुत बेटे ने मां को बेरहमी से पीटा और जमीन पर कई बार पटक दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से वृद्ध महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को आरोपी को चिरहूली पुल के नीचे से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।
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एसपी अभिषेक भारती ने प्रेसवार्ता में बताया कि गिरफ्तार आरोपी बलवान (45) ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। वह शराब पीने का आदी है और परिवार में जमीन को लेकर विवाद भी चल रहा था। आरोपी अपने हिस्से की जमीन पहले ही बेच चुका था।
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26 सितंबर को बलवान शराब के नशे में अपने छोटे भाई वीर सिंह के घर पहुंचा था। वहां उसकी 70 वर्षीय मां श्री देवी अकेली थीं। आरोपी ने मां से शराब पीने के लिए रुपये मांगे। रुपये देने से मना करने पर वह गुस्सा हो गया और मां को पीटने लगा। इसके बाद उसने मां को जमीन पर कई बार पटका। सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
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घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी महिला के शरीर पर कई चोटों के निशान मिले थे। छोटे बेटे वीर सिंह की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की।

रविवार सुबह कोतवाली प्रभारी जितेंद्र कुमार तिवारी और उपनिरीक्षक मोहम्मद शकील खान ने आरोपी बलवान को चिरहूली पुल के नीचे से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने मां की हत्या के आरोपी बेटे को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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