Auraiya News: तीन दिन भटकने के बाद महिला की दर्ज हुई प्राथमिकी

विज्ञापन

थानाक्षेत्र के गांव गुलरिया निवासी प्रिया 27 अगस्त को बिल्हौर में प्राइवेट बस में सवार होकर घर आ रही थी। प्रिया ने बताया कि बस दोपहर करीब एक बजे रसूलाबाद पहुंची। वहां बैग देखा तो जेवर थे। इसके बाद वह ऑटो से बेला पहुंची। बेला में ऑटो बदलने के बाद वह घर के लिए निकली। उसके साथ एक अपरिचित महिला बैठी थी। महिला गांव असेनी के पास उतर गई। घर पहुंचने पर पीड़ित ने बैग चेक किया तो उसमें रखे जेवर गायब थे। तीन दिन तक दिबियापुर और बेला थाने के चक्कर काटती रहीं। दोनों थाने की पुलिस उन्हें टरकाती रही।उच्चाधिकारियों के दखल के बाद दिबियापुर थाने में सोमवार को महिला को बुलाया गया और शाम को तहरीर पर अज्ञात महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि महिला की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस टीम जांच में जुटी है।