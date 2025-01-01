Auraiya News: 31 नए सिपाही मिले पर नहीं दूर हुआ जाम का झाम

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वर्तमान में यातायात व्यवस्था संभालने के लिए एक इंस्पेक्टर, पांच उपनिरीक्षक, 25 हेड कांस्टेबल और 25 कांस्टेबल तैनात हैं। कर्मियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई थी। इसके बाद बेतरतीब वाहन चालकों पर शिकंजा कसने का दावा किया गया था। हालांकि, शाम ढलते ही शहर की सड़कें पार्किंग में बदल जाती हैं। सुभाष चौराहे से जेसीज चौराहे तक पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। फुटपाथों पर ठेले-खोमचे वालों ने कब्जा जमा रखा है।सड़कों पर बेतरतीब खड़ी मोटर साइकिलें व्यवस्था को बिगाड़ रही हैं। टीएसआई अख्तर हुसैन ने बताया कि सभी सिपाहियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अब चूक की पड़ताल की जाएगी। इसका उद्देश्य खामियों को दूर कर शहरवासियों को जाम से स्थायी निजात दिलाना है।अछल्दा में रेलवे क्रॉसिंग पर जामअछल्दा। कस्बा की रेलवे क्रॉसिंग पर रविवार शाम वाहनों का लंबा जाम लग गया। रेलवे फाटक देर से खुलने के कारण यह स्थिति बनी। दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग की क्रॉसिंग 13-बी पर शाम करीब 5:20 बजे फाटक बंद हुआ। लगातार ट्रेनों के आवागमन के कारण गेट नहीं खोला गया। करीब 25 मिनट बाद 5:45 बजे फाटक खोला गया। इस दौरान अछल्दा-बिधूना मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। लोगों को करीब 25 मिनट तक जाम की परेशानी झेलनी पड़ी। थाना प्रभारी सुरेशचन्द्र सिंह ने कांस्टेबल भेजकर जाम खुलवाया। (संवाद)नहर पुल पर ट्रैक्टर-ट्राला फंसने से जामअछल्दा। नहर पुल पर शनिवार करीब पौने चार बजे एक ट्रैक्टर-ट्राला फंस गया। इससे यातायात व्यवस्था बिगड़ गई। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर-ट्राला को हटवाया। इसके बाद यातायात सुचारु हो सका। पुलिस के प्रयासों से जाम खुलने पर वाहन चालकों ने राहत की सांस ली। यह जाम करीब 15 मिनट तक लगा रहा। (संवाद)