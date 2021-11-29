Auraiya News: आरोग्य मेले में डॉक्टर गायब, फार्मासिस्ट के भरोसे मरीज

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मौसमी बीमारियों और वायरल बुखार के प्रकोप के बीच आरोग्य मेले में इलाज कराने पहुंचे मरीज फार्मासिस्ट कुलदीप सिंह और वार्ड बॉय ब्रजेंद्र के भरोसे रहे। चिकित्सक का कक्ष खाली था। इस दौरान फार्मासिस्ट ही मरीजों को दवाएं वितरित करते नजर आए।पीएचसी में लैब टेक्नीशियन के मौजूद न होने से जांच कराने पहुंचे मरीजों को भी निराशा हुई। जांच की सुविधा न मिलने के कारण कई मरीज बिना जांच कराए ही लौटने को मजबूर हुए। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में ही व्यवस्थाएं पटरी से उतरी नजर आईं। पूरे मामले पर सीएचसी अधीक्षक डॉ. बीपी शाक्य ने बताया कि लैब टेक्नीशियन को वैक्सीन लेने के लिए बिधूना बुलाया गया था, इसलिए उन्हें पहुंचने में देरी हुई। वहीं, सुबह 11 बजे तक डॉक्टर के न पहुंचने के मामले में उन्होंने जांच कराने और स्पष्टीकरण मांगने की बात कही है।