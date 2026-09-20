Auraiya News: गेहूं लदा पार ट्रक 327 क्विंटल माल समेत बरामद, चालक की तलाश

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क्राइम निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि रविवार दोपहर को गेल कंप्रेसर रोड पर एक ट्रक काफी समय से लावारिस हालत में खड़े होने की सूचना मिली। सूचना पर पहुंच पुलिस टीम ने जांच-पड़ताल की तो ट्रक पर गेहूं की बोरियां लदी मिलीं। ट्रक नंबर के आधार पर छानबीन करने पर पता चला कि यह वही वाहन है, जिसकी मामला थाने में दर्ज है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर थाने में खड़ा करा दिया है और व्यापारी को इसकी सूचना दे दी गई है।मंडी समिति दिबियापुर के व्यापारी अनुराग जिंदल ने पुलिस को बताया था कि छह सितंबर को सायं करीब छह बजे ट्रक पर 580 बोरी (वजन 327 क्विंटल) गेहूं मधुकर फ्लोर मिल गांव उमरन थाना रनियां कानपुर देहात के लिए लोड कराया गया था। अब पुलिस ट्रक चालक की तलाश में जुटी है।