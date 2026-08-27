फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   ASHA worker's son dies after being bitten by a poisonous insect.

Auraiya News: जहरीले कीड़े के काटने से आशा कार्यकर्ता के बेटे की मौत

Thu, 27 Aug 2026 11:44 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Thu, 27 Aug 2026 11:44 PM IST
विज्ञापन
ASHA worker's son dies after being bitten by a poisonous insect.
अवनीश कुमार। फाइल फोटो
फफूंद। थाना क्षेत्र के गांव तर्रई में बुधवार रात त्योहार की खुशियों को मातम में बदल दिया। घर के बरामदे में तख्त पर सो रहे आशा कार्यकर्ता के 27 वर्षीय बेटे अवनीश कुमार को जहरीले कीड़े ने काट लिया। हालत बिगड़ने पर उसे परिजन मेडिकल कॉलेज ले गए। वहां से उसे रेफर कर दिया गया। सैफई स्थित अस्पताल ले जाने के दौरान किसान ने दम तोड़ दिया।
विज्ञापन


अवनीश कुमार बुधवार रात खाना खाने के बाद घर के बाहर बरामदे में सो रहा था। रात करीब 12 बजे जहरीले कीड़े के काटने से दर्द और बेचैनी होने पर उसकी नींद खुली। हालत बिगड़ने पर उसने परिजन को सूचना दी। परिजन एंबुलेंस से उसे मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने गंभीर अवस्था में सैफई रेफर कर दिया। वहां अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही अवनीश ने दम तोड़ दिया।
विज्ञापन


उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। मृतक खेती-किसानी कर परिवार का भरण-पोषण करता था। उसकी मां इंद्रेश कुमारी गांव में आशा कार्यकर्ता हैं। थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि सूचना पर पुलिस गांव पहुंची थी। जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed