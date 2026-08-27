Auraiya News: महिला के साथ निशुल्क जा सकेगा सह यात्री

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एआरएम अर्पणा मीनाक्षी ने बताया कि डिपो से कुल 64 बसों का संचालन किया जा रहा है। कानपुर मार्ग पर सामान्य दिनों में 10 चक्कर लगते थे, जिन्हें अब बढ़ाकर 20 किया जाएगा। सवारियों की संख्या बढ़ने पर फेरे और बढ़ाए जा सकते हैं। दिल्ली मार्ग पर 20 बसें और आगरा मार्ग पर भी 20 बसें निर्धारित समय पर चलेंगी। झांसी के लिए दो बसें उपलब्ध रहेंगी। विज्ञापन







शासन के निर्देश पर यह मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई है। इस फैसले से त्योहार पर घर जाने वाली महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। मुफ्त यात्रा के दौरान महिलाएं अपने साथ एक सह-यात्री को भी ले जा सकेंगी। अन्य स्थानीय मार्गों पर भी बसों का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। एआरएम अर्पणा मीनाक्षी ने बताया कि डिपो से कुल 64 बसों का संचालन किया जा रहा है। कानपुर मार्ग पर सामान्य दिनों में 10 चक्कर लगते थे, जिन्हें अब बढ़ाकर 20 किया जाएगा। सवारियों की संख्या बढ़ने पर फेरे और बढ़ाए जा सकते हैं। दिल्ली मार्ग पर 20 बसें और आगरा मार्ग पर भी 20 बसें निर्धारित समय पर चलेंगी। झांसी के लिए दो बसें उपलब्ध रहेंगी।शासन के निर्देश पर यह मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई है। इस फैसले से त्योहार पर घर जाने वाली महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। मुफ्त यात्रा के दौरान महिलाएं अपने साथ एक सह-यात्री को भी ले जा सकेंगी। अन्य स्थानीय मार्गों पर भी बसों का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।

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औरैया। रक्षाबंधन पर्व पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी है। यह सुविधा 27 अगस्त की सुबह 6 बजे से 29 अगस्त की मध्यरात्रि 12 बजे तक मिलेगी। निगम ने औरैया डिपो से बसों के फेरे भी बढ़ा दिए हैं। इसका उद्देश्य बहनों को उनके भाइयों तक सकुशल और सुगम तरीके से पहुंचना है।