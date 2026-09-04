Amroha News: दूध लेकर घर लौट रहे युवक की हादसे में मौत, रेलवे कर्मचारी गंभीर

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गांव कुम्हरिया निवासी विकास (22) बुधवार शाम ग्राम ड्योढ़ी वाजिदपुर से दूध लेकर बाइक से घर लौट रहे थे। दबका गांव के सामने उनकी बाइक सामने से आ रही दूसरी बाइक से टकरा गई। हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए भेजा।दूसरी बाइक सवार जलीलपुर बक्काल निवासी मुकेश हैं। वह रेलवे विभाग में कर्मचारी और चक्कालीलेट हाल्ट के रेलवे फाटक पर गेटमैन हैं। हादसे के समय वह बाइक से ड्यूटी जा रहे थे। मुकेश का मुरादाबाद के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं विकास को सीएचसी अमरोहा ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।विकास अविवाहित थे और एक निजी फर्म में नौकरी करते थे। चार भाई-बहनों में तीसरे नंबर के विकास के चाचा विजेंद्र ने तहरीर दी है। सीओ अवधभान भदौरिया ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।