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Amroha News: दूध लेकर घर लौट रहे युवक की हादसे में मौत, रेलवे कर्मचारी गंभीर

Fri, 04 Sep 2026 02:17 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Fri, 04 Sep 2026 02:17 AM IST
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Youth returning home with milk dies in accident; railway employee critically injured.
कैलसा। देहात थाना क्षेत्र में बुधवार शाम दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में युवक की मौत हो गई, जबकि रेलवे कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया और गांव में मातम पसरा है।
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गांव कुम्हरिया निवासी विकास (22) बुधवार शाम ग्राम ड्योढ़ी वाजिदपुर से दूध लेकर बाइक से घर लौट रहे थे। दबका गांव के सामने उनकी बाइक सामने से आ रही दूसरी बाइक से टकरा गई। हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए भेजा।
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दूसरी बाइक सवार जलीलपुर बक्काल निवासी मुकेश हैं। वह रेलवे विभाग में कर्मचारी और चक्कालीलेट हाल्ट के रेलवे फाटक पर गेटमैन हैं। हादसे के समय वह बाइक से ड्यूटी जा रहे थे। मुकेश का मुरादाबाद के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं विकास को सीएचसी अमरोहा ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
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विकास अविवाहित थे और एक निजी फर्म में नौकरी करते थे। चार भाई-बहनों में तीसरे नंबर के विकास के चाचा विजेंद्र ने तहरीर दी है। सीओ अवधभान भदौरिया ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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