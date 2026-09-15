फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Hasanpur Circle once again notorious for the murder of relationships.

Amroha News: रिश्तों के कत्ल के लिए फिर बदनाम हुआ हसनपुर सर्किल

Tue, 15 Sep 2026 12:13 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:13 AM IST
विज्ञापन
Hasanpur Circle once again notorious for the murder of relationships.
हसनपुर। आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव गुरैठा खादर में जमीन के लालच में इकलौते बेटे द्वारा फावड़े से पिता की हत्या ने एक बार फिर हसनपुर को रिश्तों के कत्ल के लिए चर्चा में ला दिया है। इससे पहले भी क्षेत्र में अपनों की हत्या के कई मामले सामने आ चुके हैं।
विज्ञापन

14 अप्रैल 2008 को बावनखेड़ी में शबनम ने प्रेमी सलीम के साथ पिता शौकत अली, मां हाशमी, भाई अनीस, राशिद, भाभी अंजुम, भांजी राबिया और 11 माह के भतीजे अर्श की गला रेतकर हत्या कर दी थी। यह घटना देश-विदेश में सुर्खियों में रही।
विज्ञापन

19 नवंबर 2018 को रामपुर भूड़ में जुए में रुपये हारने के बाद पत्नी की नाराजगी से गुस्साए पदम सिंह ने खेत में 35 वर्षीय पत्नी की गर्दन काट दी और थाने पहुंच गया। जुलाई 2019 में जयतौली में जेठ ने छोटे भाई की पत्नी के साथ मिलकर समरपाल की हत्या कर शव गन्ने के खेत में छिपा दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

9 अगस्त 2020 को दढ़ियाल में पति ने शक में पत्नी की गला काटकर हत्या की। 26 अगस्त को इरम की गोली मारकर हत्या हुई और ससुरालियों पर केस दर्ज हुआ। 27 अगस्त को सोहरका में पत्नी ने जेठ व रिश्तेदार के साथ पति की गला दबाकर हत्या कर दी। 10 अक्तूबर को खरसौली में भाई ने भाई की हत्या कर दी।

जून 2021 में जेबड़ा में जमीनी रंजिश में सतपाल ने दरांती से अपने बुजुर्ग पिता की गर्दन काटकर हत्या कर दी। 4 मई 2025 की रात भी बेटे ने फावड़े से पिता की हत्या की थी। अब 12 सितंबर को आदमपुर के कोकापुर में ऋषिपाल द्वारा छह लाख रुपये की सुपारी देकर भाई जोगेंद्र की हत्या कराने का मामला सामने आया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed