Amroha News: छह लाख रुपये की सुपारी देकर करवाई थी छोटे भाई की हत्या

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पुलिस के मुताबिक ऋषिपाल ने छह लाख रुपये की सुपारी देकर अपने छोटे भाई जोगेंद्र की हत्या कराई थी। वह जोगेंद्र की शराब की लत और अपनी हिस्से की जमीन बेचने की जिद से परेशान था।सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि कोकापुर की मढ़ैया निवासी जोगेंद्र शराब पीने का आदी था। नशे में वह अक्सर परिजनों से मारपीट करता था। साथ ही अपने हिस्से की जमीन बेचने की बात कहता था। इससे परेशान होकर बड़े भाई ऋषिपाल ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची।पुलिस के अनुसार ऋषिपाल ने दरियापुर तुगन निवासी ब्रजपाल, वीरपाल और तेजपाल से संपर्क कर छह लाख रुपये में हत्या का सौदा तय किया। 11 सितंबर को तीनों आरोपी जोगेंद्र को घर से बुलाकर मोटरसाइकिल पर अपने साथ ले गए। इसके बाद रास्ते में उसकी पिटाई की और हाथों से गला घोंटकर हत्या कर दी। शव औगारपुर गांव में डॉ. राजेंद्र नागर के खेत में फेंक दिया। शनिवार सुबह खेत में उसका शव मिला था।मामले की जांच में थानाध्यक्ष कोमल तोमर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वॉड की मदद से साक्ष्य जुटाए। जांच के दौरान मिले सुरागों और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने ऋषिपाल, ब्रजपाल, वीरपाल और तेजपाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद की है। चारों पर प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया है।