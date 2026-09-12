Amroha News: दिल्ली हाईवे पर डिवाइडर से टकराई कार, युवक की मौत

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पुलिस के मुताबिक कार मुरादाबाद की ओर से दिल्ली जा रही थी। नारंगपुर फ्लाईओवर पर पहुंचते ही चालक कार पर नियंत्रण खो बैठा। बेकाबू कार डिवाइडर से जा टकराई और उसमें सवार लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। राहगीरों की सूचना पर डिडौली पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया।हादसे में नोएडा के सेक्टर-15 निवासी मोहम्मद शमीम, दिल्ली के मंडावली निवासी मोहम्मद सादाब, द्वारका दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र के सीतापुरी निवासी तहसीन और विक्रम सिंह यादव घायल हुए। इनमें तहसीन की हालत गंभीर बताई गई। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे अमरोहा जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि हादसे की जानकारी तहसीन के परिजनों को दे दी है। क्षतिग्रस्त कार को कब्जे में ले लिया गया है। शुरुआती जांच में कार की तेज रफ्तार को हादसे की वजह बताया गया है।