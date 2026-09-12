Amroha News: मकान में चल रहा पशु कटान पकड़ा

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सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि बृहस्पतिवार की सुबह करीब 5:15 बजे पीआरवी से सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सलमान उर्फ सोनू पुत्र रिफाकत कुरैशी के घर में दबिश दी। मौके पर एक व्यक्ति पशु कटान कर रहा था, जो पुलिस को देखकर भाग निकला। उसकी पहचान सलमान उर्फ सोनू के रूप में हुई। मौके से कटरा की खाल, अवशेष, एक चापड़, छुरा, सुम्बा और काला रस्सा बरामद किया गया। पशु चिकित्सक ने प्रथम दृष्टया खाल और अवशेष कटरा के होने की पुष्टि की तथा नमूना जांच के लिए भेजा। संक्रमण की आशंका के चलते खाल और अवशेष नगर पालिका कर्मियों की मदद से गड्ढा खुदवाकर नष्ट कराए गए। सीओ ने बताया कि सलमान उर्फ सोनू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।

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अमरोहा। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शफातपोता में पुलिस ने घर के अंदर अवैध पशु कटान पकड़ लिया। पुलिस ने मौके से कटान के उपकरण और पशु के अवशेष बरामद किए।