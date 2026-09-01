Amroha News: निकाह से पहले युवक प्रेमिका संग गायब, युवती की मां ने खाया लिया जहर, तनाव

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मामला शहर के एक मोहल्ले का है। यहां रहने वाले दो सगे भाइयों के रिश्ते करीब तीन साल पहले बिरादरी के अलग-अलग मोहल्लों में रहने वाले परिवारों में तय हुए थे। शुक्रवार को दोनों भाइयों का एक साथ निकाह होना था। निकाह को लेकर दोनों घरों में कई दिनों से तैयारियां चल रही थीं। रिश्तेदारों के पहुंचने से परिवारों में खुशी का माहौल था।बृहस्पतिवार रात बड़ा भाई अपनी प्रेमिका के साथ गायब हो गया। देर रात तक दोनों के घर नहीं लौटे तो परिजनों में हड़कंप मच गया। काफी तलाश के बावजूद प्रेमी युगल का कोई पता नहीं चल सका।बेटी के प्रेमी के साथ चले जाने की जानकारी से सदमे में आई मां ने शनिवार रात जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद दोनों परिवारों के बीच तनाव बढ़ गया।रविवार रात भी दोनों पक्षों के युवक आमने-सामने आ गए, जिससे माहौल बिगड़ने की स्थिति बन गई। हालांकि लोगों ने समझाकर दोनों पक्षों के युवकों को उनके घर भेज दिया। वहीं, बड़े भाई का बिरादरी की लड़की से तय रिश्ता भी खत्म कर दिया गया। जिस घर में उसकी बरात पहुंचनी थी, वहां मायूसी छाई हुई है।हालांकि छोटे भाई का निकाह शुक्रवार को तय कार्यक्रम के मुताबिक हो गया। फिलहाल प्रेमी युगल का कोई सुराग नहीं मिला है। मामले में अभी किसी भी परिवार की ओर से पुलिस को तहरीर नहीं दी गई है। दोनों परिवारों के बीच बातचीत का दौर जारी है।सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने घटना की जानकारी से इनकार किया है। उन्होंने बताया कि शहर में माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण है। किसी भी मोहल्ले में तनाव जैसी कोई बात नहीं हैं।