Amroha News: बारिश में कमजोर हुआ ग्रामीण का कच्चा मकान ढहा, पत्नी व बच्चा घायल

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झुंडपुरा गांव में नरेंद्र सिंह मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। नरेंद्र का कच्चा मकान है। रविवार की रात नरेंद्र का कच्चा मकान अचानक भरभराकर ढह गया। मलबा गिरने से मकान के भीतर सो रही नरेंद्र की पत्नी राखी व पांच साल का बेटा आदिक घायल हो गए। आदिक के कंधे की हड्डी टूट गई। ग्रामीणों ने घटना की सूचना तहसील प्रशासन को दी। हलका लेखपाल गौरव चौहान ने गांव जाकर नुकसान का आकलन किया। ग्रामीण नरेंद्र का कहना था कि बेघर होने के बाद बरसात के मौसम में वह कहां रहेगा। उसने प्रशासन से तत्काल आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है। तहसीलदार मूसाराम का कहना है कि मकान गिरने की जानकारी हुई थी। लेखपाल को मौके पर भेजा गया है। मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी।

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मंडी धनौरा। खादर क्षेत्र के गांव झुंडपुरा में रविवार की देर रात एक ग्रामीण का कच्चा मकान ढह गया। मलबा गिरने से मकान के भीतर सो रहे ग्रामीण की पत्नी व बच्चा मामूली रूप से घायल हो गया। दोनों का सरकारी अस्पताल में उपचार कराया गया है। सूचना मिलने पर राजस्व विभाग की टीम ने गांव जाकर नुकसान का आकलन किया है।