Amroha News: यूपी-23 रॉयल चैलेंजर्स ने एटूआर पैंथर को पांच विकेट से हराया

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पहले बल्लेबाजी करने उतरी एटूआर पैंथर की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने महज 27 रन के स्कोर पर अपने तीन प्रमुख बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए। इसके बाद पर्व चौहान ने एक छोर संभालते हुए आक्रामक बल्लेबाजी की। उन्होंने 40 गेंदों पर नौ चौकों और दो छक्कों की मदद से 69 रन की शानदार पारी खेली। निचले क्रम में प्रियांशु सिंह ने 15 गेंदों पर 22 रन बनाकर उनका साथ दिया, लेकिन अन्य बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सके। पूरी टीम 18.1 ओवर में 136 रन बनाकर सिमट गई।यूपी-23 रॉयल चैलेंजर्स की ओर से तालिब ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 2.1 ओवर में महज आठ रन देकर चार विकेट झटके। अभय चहल ने चार ओवर में 24 रन देकर तीन विकेट हासिल किए, जबकि अदीब ने चार ओवर में 20 रन देकर दो बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा।लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूपी-23 रॉयल चैलेंजर्स को तुषार धारीवाल ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। उन्होंने महज 14 गेंदों में तीन चौकों और चार छक्कों की मदद से 40 रन ठोके। इसके बाद अभय चहल ने 18 गेंदों पर 23 रन बनाए। नसीम ने 25 गेंदों पर नाबाद 26 रन की उपयोगी पारी खेलकर टीम को लक्ष्य तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। अदीब ने नौ गेंदों पर दो छक्कों की मदद से 18 रन बनाए। अंत में टीम ने 14.3 ओवर में पांच विकेट खोकर 139 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया।