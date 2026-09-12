फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Transactions worth crores affected by bank strike; customers inconvenienced

Amroha News: बैंक हड़ताल से 140 करोड़ का लेनदेन प्रभावित, ग्राहक परेशान

Sat, 12 Sep 2026 12:30 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Sat, 12 Sep 2026 12:30 AM IST
विज्ञापन
Transactions worth crores affected by bank strike; customers inconvenienced
अमरोहा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के आह्वान पर शुक्रवार को हुई देशव्यापी बैंक हड़ताल का असर जिले में भी देखने को मिला। जिले में संचालित 13 सरकारी बैंकों की 118 शाखाओं के अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर रहे। इससे शाखाओं में कामकाज ठप रहा और करीब 140 करोड़ रुपये का लेनदेन प्रभावित हुआ।
विज्ञापन


बैंक शाखाओं में ताले लटके रहे और कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। हड़ताल की जानकारी नहीं होने के कारण कई ग्राहक बैंक पहुंचे, लेकिन कामकाज बंद मिलने पर उन्हें वापस लौटना पड़ा। नकद जमा और निकासी, चेक क्लियरिंग समेत शाखाओं से जुड़े कई नियमित कार्य प्रभावित रहे। वहीं, यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाएं चालू रहीं, जिससे डिजिटल लेनदेन करने वाले ग्राहकों को अपेक्षाकृत राहत मिली।
विज्ञापन

बैंक कर्मचारियों ने पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने, पीएलआई में विसंगतियां दूर करने, पेंशन अपडेशन, पर्याप्त भर्तियां करने समेत लंबित मांगों के समाधान की मांग की। स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, आईडीबीआई बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक समेत विभिन्न सरकारी बैंकों के अधिकारी-कर्मचारी हड़ताल में शामिल रहे। एलडीएम उमेश कुमार प्रजापति ने बताया कि हड़ताल के कारण एक दिन में लगभग 140 करोड़ रुपये का बैंकिंग कारोबार प्रभावित हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन


हड़ताल के कुछ घंटे बाद ही एटीएम हुए खाली
बैंकों की हड़ताल के चलते नकदी के लिए एटीएम पर निर्भर लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ी। सुबह कुछ समय तक निकासी के बाद आजाद रोड स्थित जिला एसबीआई, बिजनौर रोड के पीएनबी, जोया रोड के एसबीआई और अमरोहा तिराहे के आसपास के कई एटीएम में नकदी खत्म हो गई। रुपये निकालने पहुंचे लोगों को बिना नकदी लौटना पड़ा। बैंक बंद होने के कारण ग्राहकों के पास तत्काल नकदी जुटाने के सीमित विकल्प ही बचे। इससे हड़ताल का असर बैंक शाखाओं के साथ एटीएम सेवाओं पर भी दिखाई दिया।

बेटी की गोद भराई की तैयारी में जुटे जोया निवासी रामचंद्र सिंह शुक्रवार को रुपये निकालने बैंक पहुंचे, लेकिन हड़ताल के कारण उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। रामचंद्र सिंह का खाता जोया रोड स्थित बैंक में है। शनिवार को उनकी बेटी की गोद भराई है और दूसरे शनिवार की छुट्टी के चलते शुक्रवार को ही नकदी की जरूरत थी। बैंक पहुंचने पर हड़ताल की जानकारी मिली तो उनकी चिंता बढ़ गई। नकदी नहीं निकल पाने से कार्यक्रम की तैयारियां प्रभावित होने की आशंका है।


बैंक कर्मचारियों की शुक्रवार को हुई हड़ताल के बाद अब शनिवार और रविवार को भी बैंक बंद रहेंगे। शनिवार को महीने का दूसरा शनिवार होने के कारण बैंकों में अवकाश रहेगा, जबकि रविवार को साप्ताहिक छुट्टी है। ऐसे में लगातार तीन दिन बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी। नकदी और अन्य बैंकिंग कार्यों के लिए ग्राहकों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम जैसी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। सोमवार को बैंक खुलने पर लंबित काम निपटाने के लिए शाखाओं में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने की संभावना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed