Amroha News: डांकेवाली डगरौली में एक साथ उठीं तीन अर्थियां, हर आंख से छलके आंसू
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Fri, 27 Nov 2026 02:01 AM IST
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हसनपुर। क्षेत्र के गांव डांकेवाली डगरौली में बृहस्पतिवार को एक साथ तीन अर्थियां उठने से मातम छा गया। किसी की आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे तो कोई अपनों को खोने के गम में बेसुध था। तीन अलग-अलग परिवारों में हुई मौतों से पूरा गांव शोक में डूब गया।
ग्रामीणों के मुताबिक, गांव निवासी किसान सरदार सिंह की बेटी पुष्पा (18) लंबे समय से दिल की बीमारी से पीड़ित थी। बुधवार शाम हसनपुर के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजन शव लेकर गांव पहुंचे तो आनंद सिंह की बेटी गुंजन (12) भी पुष्पा के घर पहुंची। गुंजन भी पहले से बीमार थी। इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
गांव में दो बेटियों की मौत से लोग उबर भी नहीं पाए थे कि गांव के श्रीपाल की पत्नी कैलाशो (65) का भी निधन हो गया। बृहस्पतिवार को तीनों की अंतिम यात्राएं एक साथ निकलीं तो गांव की गलियों में चीख-पुकार मच गई। परिजनों के विलाप से हर किसी की आंखें नम हो गईं।
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सीएचसी प्रभारी डॉ. ध्रुवेंद्र सिंह ने बताया कि गांव में बीमारी से मौत होने के संबंध में स्वास्थ्य विभाग को कोई सूचना नहीं मिली है।
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ग्रामीणों के मुताबिक, गांव निवासी किसान सरदार सिंह की बेटी पुष्पा (18) लंबे समय से दिल की बीमारी से पीड़ित थी। बुधवार शाम हसनपुर के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजन शव लेकर गांव पहुंचे तो आनंद सिंह की बेटी गुंजन (12) भी पुष्पा के घर पहुंची। गुंजन भी पहले से बीमार थी। इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
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गांव में दो बेटियों की मौत से लोग उबर भी नहीं पाए थे कि गांव के श्रीपाल की पत्नी कैलाशो (65) का भी निधन हो गया। बृहस्पतिवार को तीनों की अंतिम यात्राएं एक साथ निकलीं तो गांव की गलियों में चीख-पुकार मच गई। परिजनों के विलाप से हर किसी की आंखें नम हो गईं।
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सीएचसी प्रभारी डॉ. ध्रुवेंद्र सिंह ने बताया कि गांव में बीमारी से मौत होने के संबंध में स्वास्थ्य विभाग को कोई सूचना नहीं मिली है।