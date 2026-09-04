Amroha News: आज निकलेगी रामडोल शोभायात्रा, सुरक्षा में तैनात रहेंगे 500 पुलिसकर्मी

विज्ञापन

शनिवार सुबह 10 बजे मोहल्ला कोट स्थित प्राचीन रियासत वाले मंदिर में लड्डू गोपाल की महाआरती के साथ आयोजन शुरू होगा। इसके बाद सुबह 11 बजे शोभायात्रा निकाली जाएगी। महाआरती में डीएम डॉ. नितिन गौड़, एसपी लखन सिंह यादव, नगर पालिका चेयरमैन शशि जैन समेत पुलिस-प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। श्री धार्मिक रामलीला कमेटी के अध्यक्ष पंडित कपिल शर्मा ने बताया कि अमरोहा की रामडोल शोभायात्रा ऐतिहासिक और दर्शनीय धार्मिक परंपरा है।शोभायात्रा में भगवान श्रीकृष्ण के प्राचीन सिंहासन पर लड्डू गोपाल विराजमान रहेंगे। इसमें 100 से अधिक झांकियां शामिल होंगी। एएसपी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि सुरक्षा में दो सीओ, 23 इंस्पेक्टर, 255 दरोगा, 85 हेड कांस्टेबल और 42 महिला दरोगा व कांस्टेबल समेत करीब 500 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। दो कंपनी पीएसी, यातायात पुलिस और फायर कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है।