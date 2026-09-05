Amroha News: स्कूलों से गूंजेगा साक्षरता का संदेश

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बीएसए डॉ. मोनिका ने बताया कि आठ सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में 14 दिन तक विभिन्न गतिविधियां होंगी। विद्यार्थियों को अभियान से जोड़कर समाज में साक्षरता के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाएगी। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा से जोड़ना और असाक्षरता के खिलाफ जनभागीदारी बढ़ाना है।बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को खंड विकास अधिकारियों से समन्वय कर पखवारे की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उल्लास पोर्टल के माध्यम से सर्वेयर से प्रत्येक स्तर पर 15 असाक्षरों और वालंटियर्स का चिह्नांकन कराने को कहा है। इससे असाक्षर लोगों की पहचान कर उन्हें साक्षरता की मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी।विभाग ने विद्यालयों में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियां पहले से पूरी करने और उनमें बच्चों के साथ स्थानीय लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।