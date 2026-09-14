Amroha News: 29 अक्तूबर को जारी होगी परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची

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केंद्रों के लिए चयनित विद्यालयों की अनंतिम सूची 21 सितंबर को जारी होगी। 23 सितंबर को डिबार और अपात्र विद्यालयों की सूची प्रदर्शित की जाएगी। अनंतिम सूची पर विद्यालय 28 सितंबर तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण आठ अक्तूबर तक होगा।इसके बाद जिला केंद्र निर्धारण समिति से अनुमोदित सूची परिषद के पोर्टल पर भेजी जाएगी। 17 अक्तूबर को परिषद की वेबसाइट पर जनपदीय समिति से अनुमोदित केंद्रों की सूची अपलोड होगी। इसके बाद 29 अक्तूबर तक अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी।अधिक दूरी पर केंद्र मिला तो 22 अक्तूबर तक आपत्तिअनुमोदित सूची में शामिल विद्यालयों के परीक्षार्थियों के आवंटन को लेकर भी आपत्ति का मौका दिया जाएगा। यदि किसी विद्यालय को आवंटित परीक्षा केंद्र अधिक दूरी पर है तो संबंधित विद्यालय 22 अक्तूबर तक ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेगा। इन आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद बोर्ड 29 अक्तूबर तक परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी करेगा।छात्राओं की सुविधा पर रहेगा जोरपरीक्षा केंद्र निर्धारित करते समय विद्यार्थियों की सुविधा को प्राथमिकता दी जाएगी। छात्राओं के लिए सात से 10 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केंद्र बनाए जाने का प्रावधान है, जबकि छात्रों के लिए केंद्र की दूरी 10 से 15 किलोमीटर तक निर्धारित की गई है। डीआईओएस शतानन्द शर्मा ने बताया कि केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया तय समय-सारिणी के अनुसार चल रही है। विद्यार्थियों की सुविधा, विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों और परीक्षा की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रों का अंतिम निर्धारण किया जाएगा।