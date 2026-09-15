Amroha News: नकाबपोश बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर की लूट

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किसान हाकम अली का घर गांव के बाहरी छोर पर है। उनके बेटे शादाब ने दिल्ली में काम करते हैं। शादाब ने 25 हजार रुपये घर में रखे थे। रात करीब 12:30 बजे सात नकाबपोश बदमाश दीवार कूदकर घर में दाखिल हुए। कुछ बदमाश रास्ते में खड़े रहे, जबकि अन्य ने हाकम अली और बरामदे में सो रही उनकी पुत्रवधू रुखसार को काबू कर लिया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए बदमाश नकदी-जेवर लूट ले गए।इसी दौरान पड़ोसी विजेंद्र की आंख खुल गई। उसने बदमाशों को देखकर शोर मचाने की कोशिश की तो एक बदमाश डंडा लेकर उसके पीछे दौड़ा। विजेंद्र छत पर चढ़कर शोर मचाने लगा। गांव में जाग होने पर बदमाश भाग निकले।ग्रामीणों के मुताबिक बदमाश वाहन से आए थे, जिसे दूर खड़ा किया गया था। इससे पहले मुजाहिद के घर में टॉर्च लगाकर देखा, लेकिन जाग होने पर वहां वारदात नहीं कर सके। सड़क किनारे गोपी के घर में भी लूट की बात सामने आई है।ग्रामीणों के फोन करने के काफी देर बाद यूपी-112 पहुंची। दिन में थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। ग्रामीणों का आरोप है कि लूट की घटना को चोरी में दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि चोरी की घटना सामने आई है।रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जल्द सुराग लगाकर खुलासा किया जाएगा। सीओ अंजलि कटारिया का कहना है मामला चोरी का है। जांच की जा रही है।