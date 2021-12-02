Amroha News: बंदरों से सहमी चार साल की बच्ची छत से गिरी, हालत गंभीर

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फरमान ने बताया कि बुधवार शाम जुनेरा छत पर खेल रही थी। तभी बंदरों का झुंड आ गया। डरकर चीखते हुए बच्ची छत से गिर गई। परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा है।ग्रामीणों के मुताबिक गांव में बंदरों का आतंक है। तीन दिन पहले इसी मोहल्ले के वाहिद भी बंदरों के हमले के डर से छत से गिरकर घायल हुए थे। कई लोग बंदरों के हमले में घायल हो चुके हैं। ग्रामीणों ने बंदरों को पकड़वाने की मांग की है। डिप्टी वन रेंजर सुमित राठी ने अभियान चलाने की बात कही है। संवाद