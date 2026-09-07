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Amroha News: भतीजे के पेट में घोंप दिया चाकू, मेरठ रेफर

Mon, 07 Sep 2026 02:14 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:14 AM IST
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Stabbed nephew in the stomach; referred to Meerut.
हसनपुर। नगर के मोहल्ला लालबाग में शनिवार रात पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया। घर में सबमर्सिबल पंप लगाने की बात को लेकर हुए झगड़े में सगे चाचा ने अपने भतीजे पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में परचून की दुकान चलाने वाला वसीम गंभीर रूप से घायल हो गया है।
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बताते हैं कि मोहल्ला लालबाग निवासी वसीम का अपने परिवार से सबमर्सिबल लगाने को लेकर विवाद चल रहा था। शनिवार रात बात इतनी बढ़ गई कि आरोपी चाचा नौशाद ने आपा खो दिया और वसीम पर ताबड़तोड़ चाकू से कई वार कर दिए। आरोपी नौशाद ने वसीम के पेट में दो और बाजू पर एक वार किया।
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पेट में चाकू गहरे लगने के कारण वसीम की आंतें बाहर आ गईं और अत्यधिक खून बहने लगा। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी भाग चुका था। मोहल्ले के लोग और परिजन आनन-फानन में घायल वसीम को नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां उसकी नाजुक हालत है। लगातार बहते खून को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे तुरंत मेरठ रेफर कर दिया।
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डॉक्टरों के मुताबिक वसीम की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी नौशाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। संवाद
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