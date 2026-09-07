Amroha News: भतीजे के पेट में घोंप दिया चाकू, मेरठ रेफर

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बताते हैं कि मोहल्ला लालबाग निवासी वसीम का अपने परिवार से सबमर्सिबल लगाने को लेकर विवाद चल रहा था। शनिवार रात बात इतनी बढ़ गई कि आरोपी चाचा नौशाद ने आपा खो दिया और वसीम पर ताबड़तोड़ चाकू से कई वार कर दिए। आरोपी नौशाद ने वसीम के पेट में दो और बाजू पर एक वार किया।पेट में चाकू गहरे लगने के कारण वसीम की आंतें बाहर आ गईं और अत्यधिक खून बहने लगा। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी भाग चुका था। मोहल्ले के लोग और परिजन आनन-फानन में घायल वसीम को नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां उसकी नाजुक हालत है। लगातार बहते खून को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे तुरंत मेरठ रेफर कर दिया।डॉक्टरों के मुताबिक वसीम की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी नौशाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। संवाद