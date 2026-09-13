Amroha News: मंडलीय कार्यशाला में बूथ स्तर तक मजबूत संगठन पर जोर

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कार्यशाला की शुरुआत में भाजपा की नई घोषित क्षेत्रीय कार्यकारिणी में सदस्य बनाई गईं बिलारी निवासी डॉ. गीता शर्मा को भाजपा के मंडल अध्यक्ष विकास गुप्ता ने बिलारी मंडल की ओर से पटका पहनाकर सम्मानित किया। कार्यशाला के मुख्य अतिथि भाजपा के मंडल प्रभारी और जिला महामंत्री नवीन चौधरी ने सेवा संकल्प अभियान की रूप रेखा, उद्देश्य और संगठनात्मक मजबूती पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह अभियान समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने और संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है।जिला महामंत्री ने आगे कहा कि सेवा संकल्प अभियान के तहत सपनों का भारत, नमो सेवा गाथा भारत यात्रा, सेवा ज्योति यात्रा,सेवा मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, रंगोली राष्ट्र आंगन उत्सव जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन सभी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन बूथ स्तर पर ग्रामीणों और लाभार्थियों से संपर्क के माध्यम से किया जाएगा। यह अभियान 17 सितंबर से शुरू होकर 17 अक्तूबर तक संचालित किया जाएगा। कार्यशाला में मंडल पदाधिकारी, शक्ति केंद्र प्रभारी, शक्ति केंद्र संयोजक और बूथ अध्यक्षों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। कार्यशाला में बिलारी मंडल के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया।