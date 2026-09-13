Amroha News: कूटरचित दस्तावेजों से भूमि बेचने पर लेखपाल समेत तीन पर रिपोर्ट दर्ज

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प्रभारी निरीक्षक सतेन्द्र सरोहा ने बताया कि मुरादाबाद के सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित निवासी देवबाला देवी ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया था कि ग्राम पहाड़पुर इनायत में स्थित उसकी भूमि को बेचने के लिए उसके परिचित अनिल कुमार ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर भूमि अपने नाम करा ली। महिला का आरोप था कि इस मामले में तत्कालीन हलका लेखपाल व कानूनगो ने कूटरचित दस्तावेज तैयार करने व भूमि बेचने में मदद की। मामले में न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पुलिस ने चांदपुरा निवासी अनिल कुमार, तत्कालीन हल्का लेखपाल और कानूनगो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। संवाद

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मंडी धनौरा। कूटरचित दस्तावेज तैयार कर मुरादाबाद निवासी एक महिला की भूमि हड़पने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने तत्कालीन हलका लेखपाल समेत तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।