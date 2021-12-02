फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Scooty and mobile phone robbery solved; three miscreants arrested.

Amroha News: स्कूटी और मोबाइल लूट का खुलासा, तीन बदमाश गिरफ्तार

Fri, 28 Aug 2026 02:01 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Fri, 28 Aug 2026 02:01 AM IST
विज्ञापन
Scooty and mobile phone robbery solved; three miscreants arrested.
मंडी धनौरा। बीती 18 अगस्त को हुई स्कूटी व मोबाइल फोन लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर लूटी गई स्कूटी व मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। बदमाशों के कब्जे से मिली बाइक भी चोरी की निकली।
विज्ञापन

सीओ अंजलि कटारिया ने बताया कि ग्राम मोहददीनपुर निवासी गर्वित दूध का काम करता है। 18 अगस्त की रात दूध की आपूर्ति कर इलेक्ट्रिक स्कूटी से गांव लौट रहा था। गांव से पहले रामगंगा पोषक नहर के पास बाइक सवार तीन बदमाशों ने तमंचा दिखाकर उसकी स्कूटी व मोबाइल लूट लिया और आजमपुर की ओर भाग गए।
विज्ञापन

सूचना पर पुलिस ने बदमाशों की तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में सर्विलांस टीम व थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बाइक सवार तीन युवकों को रोककर पूछताछ की। आरोपियों ने अपने नाम गांव देवीपुरा निवासी राजा, कपिल व दीपांशु बताए। उन्होंने लूट की घटना स्वीकार की। निशानदेही पर पुलिस ने स्कूटी व मोबाइल बरामद कर लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

सीओ ने बताया कि आरोपियों के पास मिली बाइक चोरी की थी, जिसके संबंध में थाना रजबपुर में प्राथमिकी दर्ज है। तीनों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed