Amroha News: रोडवेज बस चालकों ने नहीं रोकीं बसें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यात्री का आरोप है कि चालक-परिचालक खाली बस दौड़ाकर मुख्यमंत्री के निशुल्क यात्रा के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। आरोप है कि विरोध करने पर चालक-परिचालक ने कहा कि वे अपनी मर्जी से काम करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहनें घंटों बसों का इंतजार करती हैं, जबकि कुछ बसें उन्हें बिना बैठाए निकल जाती हैं। आरोप है कि निशुल्क यात्रा से बचने के लिए कुछ चालक-परिचालक बसें खाली दौड़ा रहे हैं और सवारियों को निजी वाहनों में भेजा जा रहा है।मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पर बहनों के लिए रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की घोषणा की थी। ऐसे में बसों के नहीं रुकने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। क्षेत्र के लोगों ने डीएम और परिवहन निगम के अधिकारियों से मामले की जांच कर लापरवाह चालक-परिचालकों पर कार्रवाई की मांग की है।एआरएम केसी गौड़ ने बताया कि अमरोहा डिपो से संचालित बसों में भीड़ रही है। खाली बस चलाने का कोई मामला उनके संज्ञान में नहीं है।....यात्री बोले...अपनी पत्नी के साथ ससुराल जाने के लिए रोडवेज बस का इंतजार कर रहे थे। बस आती दिखाई दी तो उन्होंने हाथ देकर रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने बस नहीं रोकी। उनका कहना है कि बस में जगह भी खाली थी। रोडवेज बस के नहीं रुकने से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।-रूपेंद्र, फराशपुरा......मेरठ डिपो की रोडवेज बस को हाथ देकर रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने बस नहीं रोकी। उनका कहना है कि बस में सवारियां भी बहुत कम थीं। यदि बस रुकती तो वह भी उसमें सवार हो जातीं। रोडवेज बस के नहीं रुकने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।-बीरो देवी, डिडौली........