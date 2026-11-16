Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Road Safety Fortnight to be observed from November 16 to 30

Amroha News: 16 से 30 नवंबर तक मनेगा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा

Mon, 16 Nov 2026 01:58 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:58 AM IST
विज्ञापन
Road Safety Fortnight to be observed from November 16 to 30
अमरोहा। सड़क हादसों और मौतों पर अंकुश लगाने के लिए 16 से 30 नवंबर तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जाएगा। शासन ने सभी विभागों को जागरूकता अभियान चलाने और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन

मुख्य सचिव एसपी गोयल के निर्देशों के अनुसार सरकारी कार्यालयों में बिना हेलमेट और सीट बेल्ट पहुंचने वाले कर्मचारियों को सार्वजनिक रूप से सचेत किया जाएगा। चेतावनी बोर्ड और बैनर भी लगाए जाएंगे। दोबारा नियम तोड़ने वालों का कार्यालय में प्रवेश प्रतिबंधित कर अनुपस्थित माना जाएगा।
विज्ञापन

स्कूल-कॉलेजों में प्रार्थना सभा के बाद विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी देकर शपथ दिलाई जाएगी। रोड सेफ्टी क्लब के जरिए बिना लाइसेंस और हेलमेट आने वाले विद्यार्थियों व अभिभावकों को जागरूक किया जाएगा। अभियान में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, स्वयंसेवी संस्थाओं और सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वालों को जोड़ा जाएगा। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया, होर्डिंग तथा सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली से प्रचार होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर खड़े खराब व अवैध वाहनों को हटाने के लिए नियमित पेट्रोलिंग होगी। राज्य राजमार्गों पर यह जिम्मेदारी पुलिस निभाएगी। इस दौरान जिला और मंडलीय सड़क सुरक्षा समितियों की बैठकें भी होंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed