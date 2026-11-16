Amroha News: पति ने भांजे के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर छह फीट गहरे गड्ढे में दफनाया शव

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सीओ पंकज त्यागी ने बताया कि आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव पुरसल निवासी किसान प्रकाश ने वर्ष 2007 में बेटी अनीता की शादी सैदनगली थाना क्षेत्र के गांव चकुनी निवासी नेमपाल से की थी। दंपती के बीच पिछले छह वर्षों से अनबन चल रही थी। इसके चलते अनीता अपनी तीन बेटियों निशा, चांदनी और मोनिका के साथ गजरौला में रहकर मजदूरी करती थी। जबकि बेटा निशांशु पिता के साथ रहता था।दीपावली से दो दिन पहले तीन नवंबर को अनीता मायके आई थी। अगले दिन वह गजरौला लौट गई, लेकिन पांच नवंबर की शाम से लापता हो गई। 11 नवंबर को अनीता के भाई मानू ने हत्या की आशंका जताते हुए आदमपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने शक के आधार पर पति नेमपाल और उसके भांजे राजू सैनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की।सीओ के मुताबिक, पूछताछ में सामने आया कि पति नेमपाल से अलग रहने के दौरान अनीता के राजू से संबंध हो गए थे। वह राजू के साथ रहने की जिद कर रही थी, लेकिन राजू उसे साथ नहीं रखना चाहता था। वहीं, नेमपाल भी अनीता से नफरत करता था। इसी के चलते दोनों ने मिलकर अनीता की हत्या की साजिश रची और शव गड्ढे में दबा दिया। दोनों ही अनीता को गवां लेकर गए थे। रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे आदमपुर, सैदनगली और संभल के रजपुरा थाने की पुलिस टीम गवां पहुंची। नेमपाल के भांजे राजू सैनी के दो मंजिला मकान के पीछे जेसीबी से खुदाई कराई गई तो छह फीट नीचे अनीता का सड़ा-गला शव मिला। उसके सिर पर चोट के निशान भी थे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।चार बच्चों के सिर से उठा मां का साया-अनीता की निर्मम हत्या के बाद उसके चार बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया है। उसकी तीन मासूम बेटियों निशा, चांदनी, मोनिका और पिता के साथ रहने वाले बेटे निशांशु के सामने भरण-पोषण का संकट खड़ा हो गया है। पति से अलग होने के बाद अनीता ही गजरौला में मेहनत-मजदूरी कर इन तीनों बेटियों की परवरिश कर रही थी। मां की मौत की खबर सुनते ही बच्चियों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं गांव में भी शोक की लहर दौड़ गई है।संभल के गवां कस्बे से बरामद महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। शव पूरी तरह सड़-गल चुका था। पूछताछ में पति नेमपाल और उसके भांजे राजू सैनी ने हत्या करना कबूल किया है। नेमपाल के छोड़ने के बाद अनीता के राजू से संबंध हो गए थे। वह राजू के साथ रहने की जिद कर रही थी, लेकिन वह उसे रखने को तैयार नहीं था। इसी के चलते दोनों मामा-भांजे ने अनीता की हत्या कर शव गड्ढे में दबा दिया।- लखन सिंह यादव, एसपी अमरोहाभाई के शक ने खुला हत्या का राजआदमपुर। अनीता की हत्या का राज उसके भाई मानू की सतर्कता और लगातार तलाश से खुला। बहन के लापता होने के बाद से ही उसे बहनोई नेमपाल पर शक था। रिश्तेदारों से पूछताछ और अपने स्तर पर तलाश के दौरान उसे पता चला कि अनीता को आखिरी बार गवां की ओर ले जाया गया था। घटना के बाद नेमपाल और उसका भांजा राजू भी गायब मिले तो शक गहरा गया। मानू ने पुलिस को इसकी जानकारी देकर संदिग्ध स्थान की निशानदेही की। जिसके बाद पुलिस ने नेमपाल और राजू को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो हत्या का पर्दाफाश हो गया। संवादसिर पर धारदार और भारी वस्तु से किए गए थे वारआदमपुर। अनीता की शुरुआती जांच में सिर पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। बताया जा रहा है कि हत्यारोपियों ने उसके सिर पर धारदार हथियार और किसी भारी वस्तु से ताबड़तोड़ वार किए थे। सिर में आई गंभीर चोटें ही उसकी मौत का कारण बनी होंगी। शव पूरी तरह सड़-गल चुका था। थाना प्रभारी अलका तोमर ने बताया कि मामले में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट को हत्या की धाराओं में तरमीम कर लिया है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रही है। संवाद