Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   A massive influx of devotees has begun heading towards the Tigri Fair.

Amroha News: तिगरी मेले की ओर उमड़ने लगा श्रद्धालुओं का सैलाब

Mon, 16 Nov 2026 02:01 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:01 AM IST
विज्ञापन
A massive influx of devotees has begun heading towards the Tigri Fair.
गजरौला। कार्तिक पूर्णिमा पर तिगरी गंगा मेले में स्नान कर पुण्य कमाने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने लगा है। रविवार सुबह से ही ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में सवार होकर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया। परिवार के साथ जरूरी सामान और पूजन सामग्री लेकर श्रद्धालु गंगा तट की ओर रवाना हो रहे हैं। सुबह से शाम तक सैकड़ों ट्रैक्टर-ट्रॉलियां मेला क्षेत्र में पहुंच गईं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ से तिगरी की ओर जाने वाले रास्तों पर रौनक बढ़ गई है।
विज्ञापन

तिगरी में गंगा किनारे लग रहे तंबुओं के शहर में अब धीरे-धीरे श्रद्धालुओं की चहल-पहल बढ़ने लगी है। हालांकि मेले में पहुंचने का सिलसिला कई दिन से चल रहा है, लेकिन रविवार को इसमें तेजी आ गई। सुबह होते ही ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के काफिले तिगरी की ओर बढ़ने लगे। कोई परिवार के साथ तो कोई रिश्तेदारों के साथ मेले में डेरा जमाने पहुंच रहा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि मुख्य स्नान पर्व पर भीड़ अधिक होने के कारण पहले ही मेले में पहुंच रहे हैं। मेले में पहुंचने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को तिगरी चेकपोस्ट से सीधे अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यहां पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिसकर्मी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को मोहरका पट्टी मार्ग की ओर मोड़कर मेला क्षेत्र में भेज रहे हैं। इससे मेले में वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित रखने का प्रयास किया जा रहा है। रविवार को चेकपोस्ट पर भी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की आवाजाही बनी रही।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed