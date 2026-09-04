Amroha News: पानी में छिपा गड्ढा बना हादसे की वजह, सवारियों से भरी ई-रिक्शा पलटी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Fri, 04 Sep 2026 02:18 AM IST
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जोया। बारिश के बाद जोया की सर्विस रोड पर जलभराव लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। बृहस्पतिवार सुबह पानी से भरे गड्ढे में पहिया गिरने से सवारियों से भरी ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक महिला को मामूली चोट आई, जबकि अन्य यात्री बाल-बाल बच गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ई-रिक्शा जोया से संभल चौराहे की ओर जा रही थी। किराना स्टोर के सामने पानी में गड्ढा दिखाई नहीं देने से उसका पहिया उसमें जा गिरा और ई-रिक्शा पलट गई। चीख-पुकार सुनकर दुकानदार और राहगीर मौके पर पहुंचे और सवारियों को बाहर निकाला।
स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के बाद सर्विस रोड के गड्ढे पानी में डूब गए हैं, जिससे हादसे का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने गड्ढों की मरम्मत और जलनिकासी व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है। संवाद
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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ई-रिक्शा जोया से संभल चौराहे की ओर जा रही थी। किराना स्टोर के सामने पानी में गड्ढा दिखाई नहीं देने से उसका पहिया उसमें जा गिरा और ई-रिक्शा पलट गई। चीख-पुकार सुनकर दुकानदार और राहगीर मौके पर पहुंचे और सवारियों को बाहर निकाला।
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स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के बाद सर्विस रोड के गड्ढे पानी में डूब गए हैं, जिससे हादसे का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने गड्ढों की मरम्मत और जलनिकासी व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है। संवाद
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