Amroha News: यात्री शेड मामले में सपा नगर अध्यक्ष ने दी चोरी की तहरीर

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उन्होंने कहा कि यात्रीशेड आम जनता, विद्यार्थियों और राहगीरों की सुविधा के लिए सरकारी धन से लगाया गया था। इसे सरकारी संपत्ति बताते हुए चोरी या क्षति पहुंचाने की जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। आरोप लगाया कि इससे पहले कोर्ट चौराहे के पास से भी एक यात्रीशेड गायब हो चुका है।करीब 7.5 लाख रुपये की लागत से बना शेड मंगलवार रात तक मौके पर था, लेकिन बुधवार सुबह पूरा ढांचा गायब मिला। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका कर्मचारियों पर शेड उखाड़कर ले जाने का आरोप लगाया था। हालांकि नगर पालिका ईओ ने जानकारी होने से इन्कार किया था।मामले में प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। डीएम डॉ. नितिन गौड़ ने पीडी डीआरडीए को जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम ने नगर पालिका ईओ से शेड हटाए जाने और आदेश देने वाले अधिकारी या कर्मचारी की जानकारी मांगी है। जांच में शेड हटाने का निर्णय, आदेश और उसे ले जाने के स्थान की जानकारी जुटाई जाएगी।सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। विधायक महबूब अली ने मामले को गंभीर बताते हुए इसे विधानसभा में उठाने की बात कही है। वहीं, शुरुआत में शेड हटाने से इन्कार करने वाले ईओ दिनेश कुमार यादव अब लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर समिति की शिकायत के आधार पर इसे जनहित में हटाने की बात कह रहे हैं।