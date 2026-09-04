फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Named accused in the murder case remain at large; three teams are actively working to effect their arrest.

Amroha News: हत्या के नामजद आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर, गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें सक्रिय

Fri, 04 Sep 2026 02:30 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:30 AM IST
विज्ञापन
Named accused in the murder case remain at large; three teams are actively working to effect their arrest.
अमरोहा। जट बाजार चौकी के पास मीट दुकानदार अफ्फान कुरैशी की सिर में गोली मारकर हत्या के मामले में नामजद पांच आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। वारदात के बाद से सभी आरोपी फरार हैं। एसओजी समेत पुलिस की तीन टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। पुलिस घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर भी सुराग जुटा रही है।
विज्ञापन

मंगलवार रात करीब 10:20 बजे जट बाजार चौकी की दीवार से सटी गली में मोहल्ला बगला निवासी अफ्फान अपने भाई फैजान और दोस्त शहबाज के साथ मौजूद था। इसी दौरान पहुंचे आरोपियों ने पीछे से उसके सिर पर तमंचा सटाकर गोली मार दी। वारदात के बाद आरोपी तमंचा लहराते हुए भाग गए। पुलिस ने घायल अफ्फान को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन

पुलिस की शुरुआती जांच में हत्या के पीछे पैसों के लेनदेन का विवाद सामने आया है। पुराने विवाद की बात भी सामने आने पर पुलिस दोनों पहलुओं से जांच कर रही है। फैजान की तहरीर पर पुलिस ने मोहल्ला कटकुई निवासी शानदार, कामरान और अरहम, मोहल्ला शिवद्वारा निवासी शन्नू तथा राजू सराय निवासी शहजाद के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस आरोपियों के संभावित ठिकानों के साथ उनके परिचितों और रिश्तेदारों से भी जानकारी जुटा रही है। आरोपियों के जल्द आत्मसमर्पण करने की तैयारी की चर्चा भी है। एसपी लखन सिंह यादव ने बताया कि हत्या से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार प्रयासरत हैं और जल्द हत्याकांड का पर्दाफाश किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed