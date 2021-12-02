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Amroha News: सुधांशु हत्याकांड में मुख्य आरोपी की मां गिरफ्तार

Thu, 10 Sep 2026 01:01 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Thu, 10 Sep 2026 01:01 AM IST
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Mother of prime accused in Sudhanshu murder case arrested
अमरोहा। नौगावां सादात क्षेत्र के गांव गुलड़िया में पैसों के लेनदेन के विवाद में सरेशाम सुधांशु की हत्या के मामले में पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। मुख्य आरोपी अरविंद कुमार को जेल भेजने के बाद अब पुलिस ने उसकी मां वीरेश को भी गिरफ्तार कर लिया है। न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। इससे पहले पुलिस और प्रशासन ने आरोपी के मकान के कुछ हिस्से पर बुलडोजर चलाया था।
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गांव गुलड़िया निवासी कीर्तिपाल सिंह के बेटे सुधांशु की नौ अगस्त को पड़ोसी अरविंद कुमार ने पैसों के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी थी। सरेशाम हुई वारदात से गांव में सनसनी फैल गई थी। मामले में मृतक के पिता ने अरविंद कुमार समेत उसके परिवार के पांच लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी अरविंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद प्रशासन ने ग्राम समाज की भूमि पर बने आरोपी के मकान के उस हिस्से को बुलडोजर से ढहा दिया था, जिसे अवैध निर्माण बताया गया था। अब पुलिस ने मामले में नामजद अरविंद की मां वीरेश को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद हत्याकांड में नामजद अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है। सुधांशु हत्याकांड के बाद मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका था। राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर सिंह ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया था। वहीं, सपा नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने भी परिजनों से मुलाकात कर हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया था। सीओ अवधभान सिंह भदौरिया ने बताया कि मुख्य आरोपी के बाद अब उसकी मां वीरेश को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया है। अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है।
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