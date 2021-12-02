Amroha News: कॉस्मेटिक दुकानदार की हार्ट अटैक से मौत

विज्ञापन

जोया। कस्बे के मोहल्ला खेड़ा निवासी 45 वर्षीय राशिद अली की बुधवार को हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह कस्बे में कॉस्मेटिक की दुकान चलाते थे। परिजनों के मुताबिक, बुधवार को दुकान पर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। हालत खराब होने पर वह दुकान बंद कर घर चले गए। इसके बाद परिजन उन्हें उपचार के लिए टीएमयू स्थित निजी अस्पताल ले जा रहे थे। रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। परिजनों ने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है। राशिद अली की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। वह अपने पीछे पत्नी शर्मीला और दो बच्चों को छोड़ गए हैं। उनके एक बेटे की शादी हो चुकी है, जबकि बेटी की शादी अभी नहीं हुई है। मौत की खबर से मोहल्ले में भी शोक की लहर दौड़ गई। सीएमओ डॉ. रमाकांत सागर ने मामले की जानकारी से इनकार किया है।