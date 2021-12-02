Amroha News: राखियों से सजे बाजार, खरीदारी को उमड़ीं बहनें

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कोट बाजार, सराफा बाजार, कटरा, बड़ा बाजार, जट बाजार, आजाद रोड और लकड़ा बाजार में रंग-बिरंगी राखियों की दुकानें सजी रहीं। बच्चों में कार्टून कैरेक्टर और युवतियों-महिलाओं में ब्रेसलेट डिजाइन की राखियां पसंद की जा रही हैं। रेशम धागा, डायमंड स्पेशल और भैया-भाभी की जोड़ी वाली राखियां भी खूब बिकीं।बाजार में 10 से 400 रुपये तक की राखियां उपलब्ध हैं। दुकानदार अजय कुमार ने बताया कि ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार राखियां खरीद रहे हैं।......राखी बांधने का शुभ मुहूर्तअमरोहा। 28 अगस्त को राखी बांधने का सबसे उत्तम और मुख्य शुभ मुहूर्त सुबह 5:57 बजे से सुबह 10:45 बजे तक है। पंडित दीपक शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को शुभ मुहूर्त है। इस बार भद्रा का साया नहीं है। दोपहर में 12:23 से 1:58 तक और शाम को 5:6:47 का शुभ मुहूर्त है। राखी बांध सकते हैं।........जोया चौराहे पर सर्विस रोड पर लगा जामजोया। सर्विस रोड पर बृहस्पतिवार को वाहनों की अधिक आवाजाही के चलते जाम की स्थिति बनी रही। सर्विस रोड पर वाहनों की लंबी कतार लगने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम की सूचना पर यातायात पुलिस मौके पर पहुंची और वाहनों को व्यवस्थित कराते हुए एक-दूसरे को साइड से निकलवाया। पुलिसकर्मियों ने सर्विस रोड पर रेंग रहे वाहनों को धीरे-धीरे आगे बढ़वाकर यातायात व्यवस्था को सुचारु कराया। संवाद