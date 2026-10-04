फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Investigation into Mirpur and Attari dealers reveals black marketing of 61 quintals of grain.

Amroha News: मीरपुर और अटारी डीलरों की जांच, 61 क्विंटल अनाज की कालाबाजारी मिली

Sun, 04 Oct 2026 02:03 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:03 AM IST
विज्ञापन
Investigation into Mirpur and Attari dealers reveals black marketing of 61 quintals of grain.
गजरौला। जिला पूर्ति अधिकारी रीना कुमारी के नेतृत्व में पूर्ति विभाग की टीम ने मीरपुर के राशन डीलर के यहां छापा मारकर 61 क्विंटल अनाज की कालाबाजारी पकड़ी। उसके स्टॉक में बिलकुल भी अनाज नहीं मिला। पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर उसके खिलाफ कालाबाजारी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

धनौरा के पूर्ति निरीक्षक अमित कुमार द्वारा दर्ज कराई एफआई आर के मुताबिक कालाबाजारी और घटतौली पकड़ने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी ने टीम के साथ मीरपुर गांव में राशन डीलर फरमान के यहां छापा मारा। वह स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं करा सका। नजदीकी गांव अटारी की दुकान भी उसकी दुकान से संबद्ध है। इस कारण उसकी दुकान पर गेहूं का 36.18 क्विंटल, चावल 25.07 क्विंटल व तीन किलो चीनी का स्टॉक होना चाहिए था, लेकिन मिला बिलकुल नहीं।
विज्ञापन

इसके अलावा टीम ने गांव के अनेकों लोगों से राशन समय पर मिलने और यूनिट के मुताबिक मिलने की जानकारी ली। जिस पर कई उपभोक्ताओं ने राशन वितरण में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया। जिस पर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। सीओ अंजलि कटारिया ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed