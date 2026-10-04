शिक्षक एमएलसी चुनाव : सात पोलिंग पार्टियां कराएंगी चुनाव

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जिले में 5718 शिक्षक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। भाजपा ने डॉ. हरि सिंह ढिल्लो और सपा ने दानिश अख्तर को प्रत्याशी बनाया है। शिक्षक एमएलसी चुनाव में शिक्षक मतदाता बैलेट पेपर से मतदान करते हैं और वरीयता क्रम में वोट दर्ज करते हैं। विज्ञापन

एडीएम गरिमा सिंह ने बताया कि अमरोहा, धनौरा, जोया, गंगेश्वरी, गजरौला, हसनपुर ब्लॉक और नौगावां सादात नगर पंचायत में बूथ बनाए जाएंगे। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात रहेगा। नामांकन और मतगणना बरेली में होगी। विज्ञापन विज्ञापन

पीडी अम्बरीश कुमार ने बताया कि सात पोलिंग पार्टियां बनाई जा रही हैं और 21 कर्मचारियों को रिजर्व में रखा जाएगा। 22 अक्तूबर को कलक्ट्रेट से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। संवाद जिले में 5718 शिक्षक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। भाजपा ने डॉ. हरि सिंह ढिल्लो और सपा ने दानिश अख्तर को प्रत्याशी बनाया है। शिक्षक एमएलसी चुनाव में शिक्षक मतदाता बैलेट पेपर से मतदान करते हैं और वरीयता क्रम में वोट दर्ज करते हैं।एडीएम गरिमा सिंह ने बताया कि अमरोहा, धनौरा, जोया, गंगेश्वरी, गजरौला, हसनपुर ब्लॉक और नौगावां सादात नगर पंचायत में बूथ बनाए जाएंगे। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात रहेगा। नामांकन और मतगणना बरेली में होगी।पीडी अम्बरीश कुमार ने बताया कि सात पोलिंग पार्टियां बनाई जा रही हैं और 21 कर्मचारियों को रिजर्व में रखा जाएगा। 22 अक्तूबर को कलक्ट्रेट से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। संवाद

अमरोहा। शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए जिले में सात बूथ बनाए गए हैं। इन पर सात पोलिंग पार्टियां मतदान कराएंगी। प्रत्येक टीम में चार कर्मचारी रहेंगे। 23 अक्तूबर को होने वाले मतदान के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान सुबह आठ से शाम चार बजे तक होगा।