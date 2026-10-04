फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Ahmed Turki Club wins thanks to Wasim's explosive innings.

Amroha News: वसीम की तूफानी पारी से अहमद तुर्की क्लब जीता

Sun, 04 Oct 2026 02:17 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:17 AM IST
विज्ञापन
Ahmed Turki Club wins thanks to Wasim's explosive innings.
अमरोहा। डीएनएस के मैदान पर अहमद तुर्की क्लब ने रोमांचक मुकाबले में एडवोकेट इलेवन को दो विकेट से हरा दिया। एडवोकेट इलेवन ने 20 ओवर में सात विकेट पर 130 रन बनाए। जवाब में अहमद तुर्की क्लब ने आठ विकेट पर 134 रन बनाकर 17वें ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। वसीम के ऑलराउंड प्रदर्शन ने जीत में अहम भूमिका निभाई।
विज्ञापन

एडवोकेट इलेवन की शुरुआत खराब रही। बालाजी खाता नहीं खोल सके, जबकि आकाश चौधरी दो रन पर आउट हुए। विजय ने 29 गेंदों में दो चौकों व पांच छक्कों से 46 और फरमान पाशा ने 42 गेंदों में छह चौकों से 42 रन बनाए। अहमद तुर्की क्लब के रमीज ने दो, आदित्य चहल, वसीम, सलमान खान, जुनैद जादूगर और भूरा भाई ने एक-एक विकेट लिया।
विज्ञापन

लक्ष्य का पीछा करते हुए अहमद तुर्की क्लब ने 27 रन पर चार विकेट गंवा दिए। इसके बाद वसीम ने 29 गेंदों में पांच चौकों व तीन छक्कों से 49 रन बनाकर पारी संभाली। शुभम चौधरी ने 22, कप्तान एसआरके ने 21 और सलमान खान ने नाबाद 17 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। एडवोकेट इलेवन से अजहर ने तीन, फरमान पाशा व नावेद आमिर ने दो-दो और अजीत ने एक विकेट लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed