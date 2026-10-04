Amroha News: वसीम की तूफानी पारी से अहमद तुर्की क्लब जीता

विज्ञापन

एडवोकेट इलेवन की शुरुआत खराब रही। बालाजी खाता नहीं खोल सके, जबकि आकाश चौधरी दो रन पर आउट हुए। विजय ने 29 गेंदों में दो चौकों व पांच छक्कों से 46 और फरमान पाशा ने 42 गेंदों में छह चौकों से 42 रन बनाए। अहमद तुर्की क्लब के रमीज ने दो, आदित्य चहल, वसीम, सलमान खान, जुनैद जादूगर और भूरा भाई ने एक-एक विकेट लिया।लक्ष्य का पीछा करते हुए अहमद तुर्की क्लब ने 27 रन पर चार विकेट गंवा दिए। इसके बाद वसीम ने 29 गेंदों में पांच चौकों व तीन छक्कों से 49 रन बनाकर पारी संभाली। शुभम चौधरी ने 22, कप्तान एसआरके ने 21 और सलमान खान ने नाबाद 17 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। एडवोकेट इलेवन से अजहर ने तीन, फरमान पाशा व नावेद आमिर ने दो-दो और अजीत ने एक विकेट लिया।